Ne vanno via altri due, colpo da settanta milioni per la Juventus

La Juventus rivoluziona completamente l’attacco: ne vanno via altri due, per Cherubini un tesoretto da settanta milioni da investire

Una rivoluzione totale. La Juventus è pronta a cambiare faccia in vista della prossima stagione. Certificato ormai l’addio di Dybala, che lascerà Torino con la fine del suo attuale contratto il prossimo 30 giugno, i bianconeri hanno intenzione di cambiare totalmente volto al proprio attacco.

Sono altre due le possibili uscite che garantirebbero un importante tesoretto da poter utilizzare in entrata. La prima riguarda Alvaro Morata. Con l’arrivo di Vlahovic e le prime uscite, lo spagnolo sembrava aver riguadagnato la fiducia dell’ambiente e si erano alzate le possibilità di un riscatto dall’Atletico, anche se a cifre diverse da quelle pattuite (35 milioni).

Ora però la pista che porta alla conferma si è nuovamente raffreddata. Colpa delle ultime prestazioni non positive e che potrebbero spingere i bianconeri a far tornare Morata a Madrid e puntare su altri calciatori.

Calciomercato, via Morata e Kean: tesoretto per gli acquisti

In bilico anche il futuro di Moise Kean sul quale c’è l’obbligo di riscatto. La Juventus però non sembra voler puntare su di lui in futuro ed allora potrebbe essere una cessione a fine stagione. Un doppio addio che aprirebbe le porte ad almeno due colpi in attacco, magari finanziati proprio con quanto ricavato da Morata e Kean.

Tra soldi risparmiati e entrate, la dirigenza bianconera potrebbe trovarsi un tesoretto da 70 milioni di euro, utile per rinforzare la squadra, secondo le preferenze espresse da Allegri. Un allenatore che sembrerebbe voler puntare su un tridente offensivo nella prossima stagione: con Vlahovic centrale e il ritorno di Chiesa, servirebbe un altro esterno per completare il terzetto di attacco. Con 70 milioni le idee non mancherebbero di certo.