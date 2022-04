Calciomercato Milan, UFFICIALE: incontra la Juventus

La Juventus incontra l’agente e beffa il Milan per la corsa al gioiello tedesco

Il calciomercato è già cominciato in maniera silenziosa, in vista di una sessione estiva che si prospetta incandescente. In particolare si muove la Juventus che con la sconfitta contro l’Inter ha probabilmente detto addio al sogno rimonta per lo scudetto e pensa già agli obiettivi di mercato.

La dirigenza bianconera ha incontrato un procuratore molto importante che oggi ha fatto tappa a Torino. Stiamo parlando di Volker Struth, agente di top players come Toni Kross ma anche Timo Werner che a fine stagione sembra intenzionato a lasciare il Chelsea. Un nome che stuzzica parecchio la Juventus, visti gli addii probabili a fine stagione di Dybala e Morata.

La Juve sorpassa il Milan per Weigl: c’è l’incontro

In realtà, però, l’incontro tra la Juventus e Struth potrebbe aver riguardato non tanto Werner, quanto il centrocampista tedesco classe ’95 Julian Weigl, attualmente in forza al Benfica che ha investito circa 25 milioni di euro per prelevarlo dal Borussia Dortmund.

Un centrocampista con grande esperienza internazionale che farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri, nonostante la valutazione sia di circa 20 milioni di euro. Anche il Milan si è avvicinato parecchio a lui ma l’incontro dell’agente di Weigl con la dirigenza bianconero potrebbe cambiare le carte in tavola