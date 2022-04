Pioli ha bisogno di un’ala destra: il colpo arriva dalla Serie A

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è a caccia insieme alla dirigenza rossonera di un’ala destra: non c’è soltanto Berardi nel mirino dei rossoneri. Occhi anche su Cengiz Under

Il Milan di Stefano Pioli, ieri sera a San Siro contro il Bologna di Mihajlovic, doveva rispondere alle pesanti vittorie delle due pretendenti al titolo, il Napoli trionfante a Bergamo contro l’Atalanta e l’Inter che ha espugnato l’Allianz Stadium grazie al gol messo a segno da Hakan Calhanoglu.

I rossoneri sono andati in difficoltà nel match contro i felsinei e, senza dubbio, il peggiore in campo del club meneghino è stato Junior Messias, giocatore in prestito dal Crotone. L’ex esterno dei calabresi è apparso spesso evanescente e con pochissimi lampi di lucidità, necessari per compiere la giocata finale che avrebbe portato al gol. Questa siutazione esterna ancor di più l’importanza per il Milan di avere un’ala destra in grado di riuscire a saltare l’uomo e mettere la palla in porta senza troppi problemi.

Il primo obiettivo, in vista della prossima estate di calciomercato, resta quello di Domenico Berardi, stella del Sassuolo di Alessio Dionisi. Il giocatore della Nazionale italiana ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e sembra ormai pronto a fare il grande salto in una big del nostro calcio. Attenzione però ad un altro calciatore che ha calcato i campi del campionato italiano di Serie A ed è rinato in Francia, in Ligue 1: stiamo parlando di Cengiz Under.

Calciomercato Milan, tutti i dettagli sull’obiettivo Under

Cengiz Under, esterno destro turco, è un giocatore di proprietà della Roma in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Marsiglia. In caso di salvezza, il club francese riscatterà il cartellino dell’estroso attaccante originario di Balikesir. L’OM ha raggiunto questo obiettivo e Under sarà quindi un giocatore della società transalpina e, nel caso, il Milan dovrà trattare proprio con loro per il suo cartellino che ha attualmente una valutazione che oscilla fra i 15 ed i 20 milioni di euro.