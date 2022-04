Il Milan accelera i contatti: colpo gratis in Serie A

Il Milan si muove concretamente per rinforzare l’attacco e accelera per il big di Serie A

Il Milan sta cercando di inseguire il sogno scudetto ma la società sa bene che l’anno prossimo serviranno degli accorgimenti per mantenere la squadra competitiva, soprattutto in attacco.

Il reparto offensivo ultimamente fatica a segnare e nonostante Pioli abbia in rosa due big come Ibrahimovic e Giroud, la loro carta d’identità parla chiaro ed è inevitabile guardare avanti. Sono diversi i nomi che circolano in orbita Milan per la prossima stagione, molti sono ragazzi giovani che, però, militano già in campionati importanti. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, però, i rossoneri vorrebbe accelerare per Dries Mertens e avrebbe già intensificato i contatti con l’agente del giocatore.

L’attaccante belga è entrato ormai da tempo nella storia del Napoli come miglior marcatore del club. Il popolo partenopeo lo adora anche se quest’anno ha avuto poca continuità a causa di diversi infortuni, ma quando ha giocato ha spesso fatto la differenza.

Il Milan intensifica i contatti per Mertens

Dries Mertens ha un contratto col Napoli in scadenza a fine stagione. Per questa ragione il Milan vorrebbe sfruttare la situazione e tentare l’accelerata decisiva per assicurarselo a parametro zero. Il Napoli non è certo di rinnovare il contratto ad un giocatore che, per quanto importante, ha 34 anni, ma preferirebbe investire su calciatori con una carta d’identità più fresca.

Mertens si guarda intorno di conseguenza e qualora non arrivasse la proposta del Napoli per il rinnovo, sicuramente valuterebbe concretamente l’ipotesi di trasferirsi al Milan. La società rossonera rimane vigile sul top player belga.