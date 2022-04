Rinnovo vicino per Dembele: la Juventus ringrazia

Ousmane Dembele è sempre più vicino alla permanenza al Barcellona: la Juventus potrebbe così ringraziare la scelta del francese

L’attaccante francese è stato ad un passo dall’addio a parametro, ma il suo futuro è cambiato improvvisamente. Settimana cruciale per quanto riguarda il suo futuro: intreccio con la Juventus.

Come svelato dal portale spagnolo “ElNacional.cat” il possibile rinnovo di Dembele lascerebbe fuori Adama Traore, che è sempre più vicino all’addio al Barcellona. Il club blaugrana non eserciterà l’opzione di riscatto tornando così ai Wolves visto che tornerà al Camp Nou anche Trincao. Il noto agente portoghese, Jorge Mendes , dava già per scontato l’acquisto dell’esterno spagnolo arrivato a Barcellona nella sessione invernale di calciomercato dal club inglese.

La sua valutazione di circa 30 milioni è considerata molto alta per la dirigenza blaugrana, che starebbe così pensando a nuovi acquisti con i profili interessanti di Raphipha del Leeds e di Antony dell’Ajax. In questo modo potrebbe inserirsi anche la Juventus, che è sempre alla ricerca di nomi da urlo per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Adama Traore l’idea suggestiva

Il futuro di Adama Traore resta molto incerto: il Barcellona non vorrebbe sborsare i 30 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Con il rinnovo di Dembele, la dirigenza blaugrana penserebbe a nuovi nomi per rinforzare la compagine guidata da Xavi. Le prossime settimane saranno così decisive in vista della prossima stagione allestendo così rose super competitive per tornare protagoniste in campo europeo. La Juventus monitorerà il futuro dell’ala destra spagnola, che è arrivato a gennaio nella squadra catalana imponendosi fin da subito.