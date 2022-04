La sorpresa Mbappe sconvolge il mercato di Inter e Napoli

Salta Mbappe e il colpaccio mette nei guai Inter e Napoli: affare da almeno settanta milioni di euro, tutte le cifre

Una sorpresa, almeno stando a quanto si vociferava tra Parigi e Madrid. Potrebbe non esserci il Real nel futuro di Kylian Mbappe. In scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, il 22enne attaccante transalpino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Se qualche settimana fa l’approdo al Bernabeu sembra essere solo questione di tempo, ora lo scenario è cambiato in maniera netta. Dalla Francia sostengono che presto potrebbe esserci l’annuncio del rinnovo con il club parigino, mentre spunta fuori un terzo incomodo che potrebbe lasciare a mani vuote lo stesso Psg e ovviamente il Real Madrid. La situazione di Mbappe non frena però le voglie di grandiosità del presidente Florentino Perez.

Se non una nuova versione dei Galacticos, il numero uno delle merengues ha voglia di regalare un colpo da copertina ai suoi tifosi e, se davvero dovesse perdere Mbappe, il suo sguardo potrebbe rivolgersi in Serie A.

Calciomercato, Osimhen e Lautaro piano B di Florentino Perez

Con Mbappe lontano dal Real Madrid, la società spagnola andrebbe alla ricerca di un altro attaccante giovane ma di grande valore. Due caratteristiche che si abbinano alla perfezione a due bomber del nostro campionato: Lautaro Martinez e Victor Osimhen.

Il primo ha rinnovato da poco con l’Inter ma piace da tempo in Spagna: davanti ad un’offerta di 70-80 milioni di euro i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione la sua cessione. Ne chiede almeno 20 di più Aurelio De Laurentiis per Osimhen. Il Napoli non ha intenzione di privarsi dell’attaccante nigeriano se non davanti ad una proposta irrinunciabile. La cifra stabilita si aggira intorno ai 100 milioni di euro e bisognerà vedere se il Real si spingerà a tanto per regalare un attaccante a Carlo Ancelotti. Mbappe riflette, il suo futuro potrebbe sconvolgere anche il mercato di Inter e Napoli.