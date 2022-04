Jorginho-Juve, arriva l’indiscrezione: “Ha già l’accordo”

Arriva una clamorosa rivelazione del noto giornalista circa il futuro di Jorginho e sul calciomercato della Juventus

Uno dei nomi che più sono girati in ottica calciomercato dallo scoppio del caos Chelsea è quello di Jorginho. Il centrocampista è, insieme a Lukaku, tra gli indiziati per un ritorno in Serie A, soprattutto se la situazione con Abramovich non dovesse risolversi in maniera positiva.

Tra i club interessati c’è sicuramente la Juventus. Allegri sta continuando a richiedere alla dirigenza rinforzi che possano dare qualità al suo centrocampo e chi meglio di Jorginho può soddisfare tale esigenza. L’italo-brasiliano, dal canto suo, non ha mai nascosto di gradire un ritorno in patria dopo l’ottima esperienza in Premier League e chissà che questa triste situazione non possa essere la molla che innesca lo scatto decisivo.

A rafforzare questa possibilità ci ha pensato il noto radiocronista Francesco Repice. Il giornalista ha rivelato a ‘Juventibus‘ che tra Jorginho e la Juventus non ci sarebbero solo voci, ma che la trattativa sia addirittura in stato avanzato.

Repice rivela: “Tra Jorginho e la Juventus c’è l’accordo”

Il giornalista si è espresso così a riguardo: “Da quel che mi risulta Jorginho ha già un accordo per quattro anni con la Juve. Il problema però è lì al Chelsea, ma l’accordo c’è in tutto e per tutto”. Parole che esprimono già delle vere e proprie certezze quelle di Repice.

Una notizia che, se confermata, significherebbe uno dei colpi più importanti del prossimo calciomercato. Un giocatore come Jorginho, capace di vincere tutto in carriera, sarebbe un salto di qualità notevole sia per la Juventus che per tutto il movimento calcistico italiano.

Ciò che al momento blocca il tutto è la situazione del Chelsea. Al momento non resta che attendere sviluppi in tal senso; vedremo se nella prossima stagione Jorginho farà realmente ritorno in Serie A.