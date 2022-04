L’attaccante è fuori dal progetto: sarà Derby tra Milan e Inter

In estate si potrà scatenare un’asta di mercato tra Milan e Inter per un attaccante della Serie A destinato a partire

Milan e Inter hanno l’obbligo di rinforzarsi in attacco in vista della prossima stagione. I rossoneri non potranno contare a pieno solo su Ibrahimovic e Giroud data l’età, mentre la squadra di Simone Inzaghi avrà bisogno di un restyling quasi completo data la probabile partenza di Sanchez e i 37 anni di Dzeko.

Obiettivo numero uno per entrambe le società sono le opportunità. In casa Juventus sta nascendo un caso che potrebbe infiammare le milanesi. La dirigenza bianconera sembra infatti pronta a lasciar partire Moise Kean, su cui pende ancora un oneroso obbligo di acquisto dall’Everton.

L’attaccante azzurro è destinato ad essere riscattato per una spesa di 28 milioni (più 3 di bonus), che si vanno a sommare ai 7 investiti sul prestito. La Juventus, però, sembra voler escludere Kean dal progetto tecnico e pare abbia già avvisato il suo procuratore Mino Raiola della decisione, chiedendogli di proporlo a club che possano mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni.

Intrigo Kean: proposto a Milan e Inter

Sono proprio le due milanesi che potrebbero decidere di investire su di lui. Data la giovane età e l’esperienza internazionale già maturata, il classe 2000 potrebbe rivelarsi un’interessante scommessa di mercato per Milan e Inter, anche per una cifra del genere.

La Juventus, inoltre, potrebbe essere disposta ad aprire per un prestito con diritto o obbligo, con l’obiettivo di monetizzare pian piano la sua cessione. Tatticamente Kean si inserirebbe molto bene in entrambe le formazioni tipo: con Pioli fungendo sia da prima punta che da esterno, mentre con Inzaghi sarebbe uno dei due attaccanti.

Kean avrà a disposizione quest’ultima parte di stagione per far cambiare idea ad Allegri e alla dirigenza. In caso contrario la Juventus potrebbe pensare di venderlo nuovamente, ma stavolta c’è la possibilità che il suo futuro sia ancora in Italia.