Scatta l’allarme Juve: incontro col Milan, c’è già l’offerta

Il Milan avrebbe incontrato l’entourage di un calciatore seguito anche dalla Juventus nei giorni scorsi: c’è già l’offerta del club rossonero

Il Milan ci è cascato di nuovo. Lunedì è arrivato un altro passo falso contro un’avversaria medio-piccola, che ha messo non poco a rischio il primo posto occupato dalla squadra di mister Pioli. Leao e compagni, infatti, hanno fallito la missione, non riuscendo a rispondere agli importanti successi di Napoli e Inter. Mancano poche partite al termine del campionato, qualsiasi altre errore potrà rivelarsi fatale da qui in avanti.

Preoccupa parecchio, inoltre, la produzione a livello offensivo dei rossoneri. Ci sono volute ben 103 conclusioni per realizzare i quattro gol delle ultime sei sfide disputate. Oltre a questo dato (alquanto spaventoso), gli attaccanti sono a secco da tempo. L’ultima rete di Giroud, ad esempio, è stata al Maradona un mese fa. Quella di Ibrahimovic a gennaio, mentre Brahim Diaz non imbuca la porta avversaria da settembre. Il trequartista spagnolo, in particolare, continua a deludere le aspettative e nel 2022 non ha preso parte a nessun gol della squadra. Il riscatto è sempre più in bilico, non a caso Maldini e Massara sono già al lavoro per potenziare quella zona di campo nel prossimo calciomercato estivo. In questo senso, il club di Via Aldo Rossi avrebbe accelerato per l’acquisto di Asensio.

Calciomercato Milan, incontro per Asensio e proposta: allarme Juve

Il classe ’96 del Real Madrid è molto più di un’idea per il ‘Diavolo’. Lo riferisce ‘Sportmediaset’, secondo cui nelle scorse settimane sarebbe andato in scena un incontro con l’entourage del calciatore. I lombardi, durante il vertice, avrebbero già presentato una proposta concreta. Gli agenti di Asensio, dal canto loro, si sono così espressi: “È un orgoglio l’interesse del Milan, il trasferimento in questione è un’opzione insieme a offerte di un paio di club inglesi tra cui l’Arsenal. Valuteremo ogni possibilità”.

Lo sprint dei rossoneri potrebbe mettere seriamente in difficoltà la Juventus. Anche la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ apprezza da tempo lo spagnolo e vorrebbe regalarlo ad Allegri per alzare la qualità in rosa. L’ex Espanyol ha il contratto in scadenza giugno 2023 (stipendio sui 5 milioni netti) e una valutazione sui 25/30 milioni di euro. Il Real, inoltre, ha avanzato un’offerta di rinnovo con lo stesso ingaggio attuale per non perderlo a zero. M al momento Asensio sembra non aver preso alcuna decisione sul proprio futuro, poiché desidera aspettare di capire quale sarà il suo ruolo nelle ‘Merengues’ dopo un altro confronto con Florentino Perez al termine della stagione. Il Milan, intanto, fa sul serio e si è già mosso, la Juventus è avvisata.