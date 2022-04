Champions League, andata dei quarti di finale: spettacolo Benzema, Villareal ok

Pioggia di emozioni nella serata di Champions League: spettacolo a Londra, mentre il Villareal batte il Bayern Monaco

Grandi emozioni nei match d’andata dei quarti di finale di Champions League: dopo le vittorie di Liverpool e Manchester City, Real Madrid e Villareal mandano importanti segnali.

Grande spettacolo a Stamford Bridge dove il Real Madrid ipoteca il passaggio del turno e l’accesso alle semifinali di Champions League. Decisivo il solito e strepitoso Karim Benzema, autore dell’ennesima tripletta che permette ai Blancos di battere per 3-1 il Chelsea, ancora in vita grazie alla rete di Havertz. Troppo, però, lo strapotere dell’attaccante francese, sempre più protagonista e trascinatore degli iberici, ad un passo dalle semifinali della massima competizione europea. Sorride anche l’altra spagnola in campo questa sera: al Villareal basta un gol di Danjuma ad inizio partita per battere il Bayern Moanco tra le mura amiche dello Estadio De la Ceramica. Appuntamento al ritorno, per una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice per la formazione di Emery.

Champions League, andata dei quarti di finale: i risultati

VILLAREAL-BAYERN MONACO 1-0

8′ Danjuma

CHELSEA-REAL MADRID 1-3

21′, 23′ e 47′ Benzema, 39′ Havertz