Si prendono de Ligt, il due per uno che convince la Juventus

La Juventus potrebbe cedere de Ligt nel mercato estivo, il due per uno stuzzica i bianconeri che potrebbero dire sì

Matthijs de Ligt via dalla Juventus. Uno scenario che potrebbe anche non essere così impossibile come si pensa.

Anche se le ultime indiscrezioni hanno aumentato le probabilità di una conferma a Torino del centrale olandese, magari con un rinnovo di contratto, il profilo dell’ex Ajax continua a piacere alle grandi d’Europa.

Del resto non è molto facile trovare un calciatore che unisca giovane età, grandi capacità tecniche e una personalità importante ed allora non sorprende che de Ligt torni ricorrente nei pensieri delle grandi d’Europa. Si è parlato spesso delle big spagnole, soprattutto Barcellona nei mesi scorsi, così come del Paris Saint-Germain, ora c’è il Bayern Monaco che potrebbe farsi avanti con una proposta che potrebbe quantomeno indurre la Juventus a riflettere. Un due per uno che vedrebbe de Ligt andare in Bundesliga con due calciatori fare il percorso inverso e mettersi a disposizione di Allegri, vediamo lo scenario.

Calciomercato Juventus, il Bayern su de Ligt: doppia contropartita

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino de Ligt e sarebbe pronto ad offrire una doppia contropartita alla Juventus. Il primo calciatore che potrebbe essere proposto ai bianconeri è Upamecano: anche lui difensore centrale, 23 anni, acquistato dal Lipsia la scorsa estate per circa 40 milioni di euro. In bianconero potrebbe prendere il posto proprio dell’olandese e andare a coprire il buco difensivo lasciato dall’eventuale cessione.

Upamecano ma non solo, perché il Bayern Monaco potrebbe mettere sul piatto anche Serge Gnabry, esterno offensivo che sarebbe perfetto per il tridente di Allegri. Con il contratto in scadenza nel 2023, il suo nome potrebbe inserito nella trattativa per portare l’ex Ajax in Baviera. Lui con Upamecano per la nuova Juventus che ripartirebbe così senza de Ligt ma con due rinforzi per difesa e attacco.