Niente Inter, Dybala ha scelto: sorpresa in Serie A

Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione: destinazione a sorpresa in Serie Aper l’attaccante argentino

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. Paulo Dybala dovrà prendere una decisione in vista del futuro: niente Inter per la ‘Joya’ con un nuovo possibile colpo in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” sulle tracce di Paulo Dybala ci sarebbero Arsenal e Newcastle, ma non hanno ancora avuto contatti ufficiali con il giocatore. Vorrebbe giocare all’estero, ma al momento non ci sarebbe una destinazione gradita. In caso di permanenza in Serie A, niente Inter per lui, ma la sua preferenza sarebbe quella del Milan.

Resta una pista difficile quella rossonera visto che il club non ha intenzione di stipulare accordi economici lunghi e ricchi. Paulo Dybala si sta già guardando intorno da tempo per trovare una sistemazione a lui gradita. Saranno gli ultimi mesi in maglia bianconera per poi voltare pagina della sua carriera dopo tanti anni a Torino tra alti e bassi. L’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero ha complicato il suo percorso di crescita bloccando così la stella argentina, che ha trovato tante difficoltà ad inserirsi nel contesto Juventus.

Calciomercato, Dybala verso la scelta definitiva

Le prossime settimane saranno sempre più decisive in ottica futura per arrivare a colpi importanti. Dybala così dovrà prendere la sua decisione definitiva per quanto riguarda il suo futuro: tanti i top club pronti a preparare l’assalto alla “Joya”, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale con la Juventus.