Cambia agente e la Juve affonda: colpo sensazionale

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione: il cambio agente può favorire

Un possibile cambio per il baby fenomeno che sta entusiasmando tutti: la Juventus può sferrare l’assalto vincente in ottica futura per idee suggestive in vista del futuro.

Come svelato dal portale spagnolo “ElNacional” il rinnovo di Gavi con il Barcellona è sempre molto incerto. Il giovane centrocampista dei blaugrana ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma il club catalano vorrebbe che prosegua la sua avventura insieme a de Jong e Pedri per un progetto sempre più entusiasmante. Sulle sue tracce ci sarebbero i top club d’Europa, come Liverpool, Manchester United e PSG, che gli offrirerebbero un ingaggio elevato rispetto al salario attuale.

Il problema per il Barcellona arriverà dal momento Gavi possa cambiare agente visto che si è avvicinato già il noto procuratore portoghese, Jorge Mendes, che ha sempre avuto i migliori calciatori nella sua scuderia. Il futuro è nelle sue mani in base alla scelta che prenderà per il futuro. In questo modo anche la Juventus monitora costantamente la sua situazione per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Gavi idea pazza per il futuro

La Juventus continuerà così ad essere protagonista in vista del futuro per nuove e pazze idee. In vista della prossima stagione il club bianconero vorrebbe allestire una rosa sempre più competitiva per provare ad essere protagonista nuovamente in campo internazionale.