Milinkovic a tutti i costi, la Juventus ha solo una strada

La Juventus ha solo una strada per arrivare a Milinkovic-Savic: serbo in vendita ma la Lazio fa una richiesta molto chiara

Un obiettivo chiaro: Milinkovic-Savic. La Juventus vuole a tutti i costi il serbo e questa è l’estate giusta per portarlo a Torino.

Sono pochi i dubbi sull’addio alla Lazio del centrocampista: anche nel colloquio recente tra Sarri, Tare e Lotito, in cui si è parlato proprio del mercato futuro, è emersa la consapevolezza che quest’estate difficilmente si riuscirà a trattenere il 27enne.

Dopo anni in cui le avances delle grandi italiane e europee sono state rispedite al mittente, questa volta davanti all’offerta giusta, Milinkovic-Savic andrà via. E qui si inserisce la Juventus che da anni ha in cima alla lista dei desideri proprio il centrocampista biancoceleste. Allegri lo stima ma a pensarla allo stesso modo sono diversi: in Premier League piace molto, al Paris Saint-Germain anche e Inzaghi lo vorrebbe volentieri nuovamente con sé all’Inter. Magari i nerazzurri potrebbero pensarci come regalo scudetto e soltanto in caso di doppia cessione eccellente, mentre la Juve pensa di avere le carte per strappare il sì di Lotito.

Calciomercato Juventus, doppia contropartita per Milinkovic

La Juventus potrebbe, infatti, proporre a Lotito dei calciatori che piacciono a Maurizio Sarri. Si tratta di Daniele Rugani e Weston McKennie. Entrambi hanno l’apprezzamento del tecnico di Figline e sarebbero ideali per la rosa della Lazio.

Il problema però è rappresentato dalla posizione del presidente Lotito: nessuna contropartita per cedere Milinkovic-Savic ma soltanto cash e con una valutazione molto chiara. Serviranno settanta milioni di euro per poter prendere il centrocampista serbo. Lo sa la Juventus, così come tutte le grandi che hanno messo gli occhi sul 27enne. Situazione chiara, quindi, Milinkovic è all’ultimo anno con la Lazio, ma Lotito non ha intenzione di fare sconti.