Decisione presa, lo vendono: Juve e Inter in agguato

Juventus e Inter continuano a pensare a colpi importanti in vista della prossima stagione: può dire addio in estate, occasione dalla Premier

Colpi decisivi per essere sempre più competitivi in futuro: così Juventus e Inter continuano a lavorare andando a puntellare le rispettive rose a disposizione.

Occasione ghiotta dalla Premier League con il profilo interessante dell’attaccante del Crystal Palace, Wilfried Zaha, che potrebbe essere ceduto al termine della stagione. Il club inglese sarebbe sul punto di pensare all’addio del talentuoso giocatore ivoriano che ha messo a segno ben dieci gol in Premier League.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e così potrebbe esserci l’addio in vista del futuro. Alcuni intermediari avrebbero così già pensato a proporlo in giro, in particolar modo ai due club di Serie A, come Inter e Juventus, che sono alla ricerca di profili interessanti per rinforzare i rispettivi reparti offensivi.

Calciomercato, Zaha verso l’addio

Un’idea suggestiva per l’ivoriano che si è messo in luce anche nell’ultima sfida di campionato contro l’Arsenal. L’ex giocatore dei Gunners Petit ha svelato ai microfoni di Genting Casino il suo punto di vista sull’attaccante: “Adoro guardare Zaha, è un giocatore elettrico. A volte può essere strano in campo con le sue provocazioni. Ma mi sono piaciute molto le sue reazioni contro l’Arsenal, ha controllato le sue reazioni, sorrideva, era molto fiducioso”. Per il momento non ci sono stati contatti per il suo rinnovo contrattuale: così in estate potrebbe essere un’occasione d’oro per i top club italiani.