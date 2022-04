Sorpasso alla Juventus, lo scambio che porta Zaniolo

Futuro incerto per Nicolò Zaniolo: il talentuoso giocatore della Roma è stato accostato alle big d’Italia e non solo, sorpasso alla Juve

Il contratto di Zaniolo con la Roma scadrà nel giugno 2024, ma non ci sono stati contatti per un possibile rinnovo contrattuale. La Juventus l’ha seguito a lungo per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri anche dopo l’addio già annunciato di Paulo Dybala.

Nelle ultime ore anche l’edizione de “Il Corriere dello Sport” ha accostato il giocatore della Roma ad un’altra big d’Italia, come il Napoli, ma subito è arrivata la smentita. Zaniolo vuole tornare a splendere di luce propria dopo una stagione poco costante in termini realizzativi. Dopo il brutto doppio infortunio al ginocchio, il talentuoso giallorosso starebbe anche pensando a nuove ipotesi in ottica futura.

Anche il Milan potrebbe pensare a lui convincendo la società capitolina con un maxi affare inserendo così anche il cartellino dell’attaccante croato Rebic più la parte in cash. La valutazione di Zaniolo si aggira intorno ai 40 milioni di euro con la voglia di riscatto che è davvero tanta.

Calciomercato, Zaniolo già pensa al futuro

La Roma cercherà di arrivare fino in fondo alla Conference League con Mourinho voglioso di nuovi successi. In campionato sono arrivate anche vittorie convincenti risalendo velocemente in classifica in ottica Europa. Le prossime sfide saranno decisive per capire la strategia della prossima stagione: Zaniolo si guarderà ancora una volta intorno per prendere la sua scelta definitiva. Il suo contratto con la Roma scadrà nel giugno 2024 e la società giallorossa vorrebbe ripartire da lui, ma mai dire mai.