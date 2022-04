Napoli, arriva il verdetto UFFICIALE: l’esito degli esami di Osimhen

Dopo l’ansia in casa Napoli, arriva l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Victor Osimhen

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista del difficile impegno del Napoli in campionato contro la Fiorentina.

La squadra partenopea era in apprensione per le condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano nella giornata di ieri aveva lasciato in anticipo l’allenamento a Castel Volturno per un risentimento alla coscia sinistra. Il rischio della sua assenza contro la Fiorentina era alto ma nella giornata di oggi sono arrivate notizie rassicuranti.

Nessuna lesione per Osimhen

Osimhen ha effettuato gli esami strumentali in mattinata. Gli esami hanno dato esito negativo, escludendo qualsiasi tipo di lesione. Il bomber azzurro ha svolto allenamento personalizzato e in palestra ma domenica al Diego Armando Maradona sarà della partita, in un momento cruciale del campionato dove la lotta per lo scudetto è più aperta che mai.