L’ex Milan vola da Inzaghi: lo scambio che anticipa la Juve

L’Inter pianifica l’assalto al talento ex Milan, in vista del prossimo giugno: scambio all’orizzonte, Juventus ko

Un duello infinito quello che, sul campo, si consuma da anni in Serie A. Inter e Juventus proseguiranno molto probabilmente la sfida, che ha recentemente visto i nerazzurri vittoriosi nel Derby d’Italia, anche in sede di calciomercato. Da anni, le due big del calcio italiano hanno condiviso obiettivi comuni per rinforzarsi ed anche a partire dal prossimo giugno, la storia molto probabilmente si ripeterà. Uno dei nomi che potrebbe far gola a bianconeri e nerazzurri per l’anno prossimo gioca in Serie A ed ha un passato con la maglia del Milan.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, in vista della prossima stagione l’Inter sta pianificando l’assalto all’ex milanista, attualmente in forza al Cagliari, Raoul Bellanova. Terzino destro classe 2000 che con Mazzarri alla guida dei sardi sta dando il meglio di sè, è arrivato dal Bordeaux la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Bellanova sa spingere, adattandosi sia a destra che a sinistra, con una buona propensione offensiva sulla fascia.

Inter-Bellanova: l’offerta che batte la Juve

Il laterale piace tanto all’Inter che valuta il post Dumfries ma non solo: anche la Juventus, con Cuadrado in scadenza a giugno e ancora lontano dal rinnovo, segue con grande interesse il terzino di scuola Milan. Il club nerazzurro, però, potrebbe avere la meglio nella corsa al 21enne di Rho con una proposta di scambio che può allettare il Cagliari a fine stagione. Bellanova viene valutato non meno di 10-12 milioni di euro dai rossoblù. Per battere la concorrenza della Juventus nella corsa a Bellanova, Marotta e Ausilio approfitterebbero di un nerazzurro che già adesso veste in prestito la casacca dei sardi.

Si tratta del brasiliano Dalbert, in prestito dalla scorsa estate in Sardegna e valutato circa 5-6 milioni dall’Inter. Il terzino mancino può quindi rimanere a titolo definitivo al Cagliari, con Bellanova che farebbe ritorno a Milano, sponda nerazzurra con la Juventus beffata. In questa stagione in Serie A, il terzino ha accumulato 24 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire, con Bellanova che può diventare una delle priorità per la prossima stagione dell’Inter: la Juventus è avvisata.