Questa volta si fa davvero: sì allo scambio tra Juventus e Inter

Questa volta l’Inter può dire sì alla Juventus: lo scambio tra bianconeri e nerazzurri che fa contenti Allegri e Inzaghi

Questione di opportunità, tecniche ed economiche. Inter e Juventus potrebbero dar vita ad uno scambio che accontenterebbe le società dal punto di vista economico e gli allenatori da quello tecnico.

In attesa di capire quel che accadrà con Dybala, sul quale l’interesse dei nerazzurri è ormai chiaro, i due club potrebbero imbastire un’operazione congiunta sul mercato.

Mentre gli echi di quanto accaduto in campo in occasione del derby d’Italia vinto dall’Inter con la rete su calcio di rigore di Calhanoglu sono ancora forti, spunta l’idea di uno scambio che potrebbe trovare il via libera da parte di entrambe le società. E’ la Juventus ad aver messo gli occhi su Stephan de Vrij: il difensore olandese è in scadenza nel 2023 e sembra destinato a lasciare Milano già quest’estate per evitare un addio a parametro zero. Allegri lo stima da tempo e ai bianconeri servono rinforzi importanti in difesa. Proprio per questo Cherubini potrebbe bussare alla porta di Marotta e proporre lo scambio.

Calciomercato Juventus, scambio per de Vrij: l’Inter tentenna

Con de Vrij verso Torino, a fare il percorso opposto potrebbe essere Alex Sandro. Il terzino brasiliano, anche lui in scadenza nel 2023, è uno dei possibili partenti. All’Inter, non dovesse rinnovare Perisic, potrebbe essere l’alternativa sulla fascia sinistra a Gosens, ma anche un sostituto di Bastoni nella difesa a tre.

L’idea di Marotta e della società nerazzurra è quella di incassare cash dalla cessione di de Vrij: l’Inter spera in una proposta sui venti milioni di euro per dare il via libera all’olandese. Non dovesse però presentarsi una offerta di questo tipo, soprattutto dall’estero, ecco che lo scambio con Alex Sandro potrebbe diventare una soluzione intrigante e da prendere in considerazione. La Juve ci prova e lo scambio – in mancanza di alternative- tenta l’Inter.