Il Barcellona lo scarica, occasione Juventus: scambio con Alex Sandro

La Juventus fiuta l’affare dopo il Barcellona potrebbe pensare di non riscattare un calciatore: ipotesi di scambio con Alex Sandro

Accantonato ormai il sogno rimonta scudetto, la Juventus deve blindare il quarto posto e cercare di portare a casa almeno un trofeo in questa stagione, ovvero la Coppa Italia. Nel frattempo i bianconeri stanno già avviando le ricerche per trovare nuovi rinforzi da acquistare nella prossima sessione di calciomercato estiva.

I bianconeri potrebbero anche sfruttare un’occasione dal Barcellona. Infatti il club catalano sembrerebbe aver preso una decisione sul futuro di un calciatore, che in estate potrebbe essere scaricato e rimandato al club di appartenenza. Così potrebbe inserirsi la Juventus, tentando di inserire Alex Sandro come pedina di scambio per piazzare il colpo.

Il Barcellona non riscatterà Traore: la Juventus pensa allo scambio con Alex Sandro

Il Barcellona continua la propria rinascita e inizia a valutare su quali giocatori ripartire nella prossima stagione. Chi probabilmente non verrà confermato sarà Adama Traore, attaccante arrivato in prestito dal Wolverhampton ma che in blaugrana non sta riuscendo a mettere in mostra le sue qualità al meglio. In questo prestito al Barcellona Traore ha collezionato solamente 11 presenze, senza nemmeno segnare un gol.

Così qualora dovesse tornare in Premier League a inserirsi potrebbe essere la Juventus, tentando il colpaccio in attacco. Per arrivare allo spagnolo i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Alex Sandro, che nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus. Dunque con l’inserimento del brasiliano la Juventus potrebbe riuscire ad abbassare le richieste del club inglese per un attaccante che di potenzialità ne ha diverse.