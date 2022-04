Sarri a sorpresa, clamoroso ritorno senza Champions

Maurizio Sarri può lasciare la Lazio a fine stagione: la big lo ha messo in cima alla lista in caso di mancato accesso alla prossima Champions

La Lazio ha intrapreso un nuovo percorso con Maurizio Sarri che sta cominciando a portare i suoi frutti, quantomeno nel gioco.

I biancocelesti sono ancora in corsa per il quarto posto, anche se sembra parecchio distante. La Roma ha due punti di vantaggio e la Juventus ben 7. Sarri sta portando la sua filosofia ma ha bisogno di tempo per provare a ricreare quella magia che era nata col Napoli qualche anno fa.

Le idee di Maurizio Sarri continuano ad essere apprezzate in Italia e non solo. Infatti dalla Premier League potrebbe arrivare una proposta stuzzicante per il tecnico toscano.

L’Arsenal chiama Sarri al posto di Arteta

In Premier League l’Arsenal starebbe facendo più di un pensiero su Maurizio Sarri. In questo momento i Gunners sono quinti e si giocano l’accesso alla prossima Champion con il Tottenham di Antonio Conte che ha gli stessi punti ma con una partita in più. Allo stesso tempo, però, l’Arsenal deve guardarsi le spalle dal West Ham e qualora Mikel Arteta non centrasse il quarto posto, il club londinese punterebbe tutto su Sarri.

Sarri ha già allenato in Inghilterra, negli anni del Chelsea, di conseguenza conosce bene la Premier League e non ci metterebbe molto ad adattarsi. I Gunners sperano nel quarto posto ma tengono nel mirino l’allenatore ex Juve e Napoli.