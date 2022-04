Mourinho tenta lo ‘scippo’ alla Juventus: operazione tramite Mendes

La Roma inizia a pensare a un colpaccio dal PSG per la prossima stagione. L’obiettivo piace anche alla Juventus: Mourinho si affida a Mendes

La sconfitta di ieri contro il Bodo/Glimt brucia alla Roma, sia per le occasioni mancate che per il modo in cui sono arrivati i due gol subiti. Tra una settimana ci sarà il ritorno nella capitale dove i giallorossi dovranno vincere con due gol di scarto per passare il turno.

Nel frattempo in campionato c’è da inseguire il sogno quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus, che si trova a cinque punti di distanza. Proprio dai bianconeri la Roma potrebbe prendere spunto per un colpo in attacco dal PSG. Mourinho tenta lo ‘scippo’ all’obiettivo della Juventus.

Roma, mirino su Di Maria: colpo tramite Mendes e beffa alla Juventus

La Roma ha già iniziato a pianificare il proprio futuro. La stagione dei giallorossi li vede ancora impegnati in Conference League, dove bisognerà rimontare il Bodo/Glimt, e con l’obiettivo di raggiungere l’Europa League in campionato, o anche cercare di arrivare al quarto posto ora occupato dalla Juventus.

In chiave calciomercato però la Roma potrebbe aver messo il mirino in casa PSG, precisamente su Angel Di Maria. L’argentino a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con i parigini e acquistarlo a parametro zero sarà una grande occasione per molti club. Sulle tracce del ‘Fideo’ ci sarebbe anche la Juventus, ma la Roma vorrebbe tentare di anticipare tutti tramite Jorge Mendes, procuratore del calciatore e connazionale di Josè Mourinho. A Parigi Di Maria percepisce 8-9 milioni netti, ma anche la volontà del giocatore sarebbe diversa. L’operazione sembrerebbe essere abbastanza difficile infatti, visto che Di Maria in Italia sembrerebbe valutare come possibile destinazione solamente la Juventus.