Colpo ‘gratis’: Inzaghi riabbraccia l’ex

Simone Inzaghi spera nel colpo low cost: lo scambio può far gioire l’Inter nel prossimo calciomercato estivo

Dopo la discussa vittoria nel Derby d’Italia, per l’Inter di Simone Inzaghi arriva l’Hellas Verona in quel di San Siro. Una sfida cruciale per la rincorsa scudetto della squadra nerazzurra che, a sette giornate dalla fine della Serie A, vogliono ripetere il successo della scorsa stagione. Dal calcio giocato al calciomercato, la ‘Beneamata’ guarda già avanti, a quelli che saranno molto probabilmente i colpi in vista della prossima estate. In tal senso, sono diversi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio che possono concretizzarsi al termine dell’attuale stagione.

Uno dei possibili colpi praticamente a zero riguarderebbe un ex pupillo di Simone Inzaghi che, a giugno, può cambiare maglia per trasferirsi nella Milano nerazzurra. Si tratta di Francesco Acerbi, difensore della Lazio sotto contratto fino al 2025 con la società di Claudio Lotito. Il centrale ex Milan, in questa stagione, ha collezionato tra campionato ed Europa League 29 presenze con 3 reti e 2 assist vincenti. Ecco quindi che l’ultima idea della dirigenza campione d’Italia per regalare Acerbi a Inzaghi sarebbe quella di impostare uno scambio: il nome sul tavolo.

Acerbi vola da Inzaghi: proposta alla Lazio

Francesco Acerbi, dopo la breve e poco felice esperienza al Milan nel 2012/13, può tornare a Milano sull’altra sponda del Naviglio. L’Inter ci pensa seriamente ed ha intenzione di mettere sul piatto uno dei profili che, ad un anno dalla scadenza con i nerazzurri, è destinato comunque a salutare la squadra di Inzaghi. Si tratta di Roberto Gagliardini, centrocampista classe 1994 che non è una priorità per l’Inter.

Le valutazioni di Acerbi e Gagliardini coincidono, con i cartellini che si avvicinano entrambi ai 5 milioni di euro. Ecco quindi che, con la complicata situazione legata al contratto di de Vrij, Gagliardini può regalare un nuovo importante rinforzo per la difesa della squadra di Inzaghi.

Acerbi resta una delle idee di Marotta e Ausilio per la retroguardia nerazzurra: grazie a Gagliardini l’ex Milan può arrivare praticamente gratis.