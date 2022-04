Rinnovo complicato, Juventus in agguato: sfida col club inglese

La Juventus continua a seguire con interesse la situazione contrattuale di un difensore di Serie A: oltre ai bianconeri c’è anche il West Ham

Le occasioni durante la sessione estiva di calciomercato saranno sicuramente tante e la Juventus dovrà essere brava a sfruttarle. In particolare i bianconeri vorrebbero cercare di trovare rinforzi in difesa e puntano il mirino in Serie A.

L’occasione per i bianconeri potrebbe arrivare grazie alla situazione contrattuale di un centrale importante del campionato italiano, che però sarebbe seguito anche dal West Ham. Dunque la Juventus dovrà sfidare il club inglese in estate per acquistare un nuovo difensore.

Juventus sempre attenta su Milenkovic: sfida al West Ham per il centrale

La Juventus dovrà capire a fine stagione quale sarà il futuro sia di Giorgio Chiellini che di Matthijs de Ligt, che potrebbe essere sacrificato in estate. Così per rinforzare la propria retroguardia i bianconeri seguono da tempo il profilo di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che a giugno vedrà scadere il proprio contratto.

Il rinnovo ancora non è arrivato e dunque l’addio a zero sembrerebbe essere sempre più vicino. Per arrivare a Milenkovic però la Juventus dovrà sfidare il West Ham, altro club che segue il difensore serbo da vicino e vorrebbe sfruttare l’occasione di prenderlo a zero.