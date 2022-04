De Paul e il ritorno in Serie A: destinazione inattesa

Il big dell’Atletico potrebbe lasciare il club a fine stagione: derby della Capitale in vista

L’Atletico Madrid potrebbe fermarsi ai quarti di finale di Champions League. All’andata ha perso 1-0 contro il Manchester City e ora a Madrid dovrà necessariamente vincere per sperare nella qualificazione.

Il Cholo Simeone potrebbe ritrovarsi fuori dall’Europa e fuori dalla lotta per il campionato. Di conseguenza la sua posizione è parecchio in bilico ma in estate per i colchoneros potrebbero esserci diversi cambiamenti. Infatti anche Rodrigo De Paul potrebbe lasciare l’Atletico a fine stagione, al primo anno della sua avventura in Liga. Dopo essere stato acquistato dall’Udinese in estate per 35 milioni, potrebbe diventare nuovamente protagonista del prossimo mercato.

Roma, Lazio e non solo: asta per De Paul

De Paul in Serie A si è espresso al meglio e proprio due club di Serie A sarebbero sulle sue tracce. La Roma lo ha messo nel mirino, come riportato da ‘todofichajes.com’ e Mourinho lo vorrebbe a disposizione per la prossima stagione. Potrebbe aprirsi il derby della capitale anche sul mercato, visto l’interesse forte anche della Lazio. I bianco celesti a giugno potrebbero sacrificare Milinkovic-Savic e provare a puntare proprio su De Paul, un giocatore tecnico che farebbe al caso di Sarri.

Il sito spagnolo mette tra le candidate anche il Paris Saint-Germain, club che da anni punta molto sugli argentini, come dimostrano gli arrivi di Paredes, Di Maria, Messi. L’arrivo di De Paul andrebbe ad alzare ancora di più la qualità del centrocampo parigini, vista anche la probabile partenza di Mbappé a fine stagione. Lotta in Serie A per De Paul ma con il PSG in pole.