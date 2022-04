Milan e Inter snobbate: ha deciso di firmare con la Juve

Un calciatore ha già deciso il suo futuro in vista del prossimo calciomercato estivo, vuole firmare con la Juventus: niente Milan e Inter

In casa Juventus continua a tenere banco il tema rinnovi. La dirigenza torinese è già proiettata alla prossima stagione e prosegue il lavoro in sede di calciomercato per sistemare e potenziare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in estate.

Il primo step, in questo senso, è proprio quello dei prolungamenti di contratto. Alcune situazioni sono ancora in bilico, l’unica chiusa definitivamente per adesso è quella di Paulo Dybala. L’argentino dirà certamente addio a parametro zero alla ‘Vecchia Signora’ dopo una storia (di alti e bassi) durata ben sette anni. C’era la forte sensazione che potesse accadere la stessa cosa a Federico Bernardeschi, ma lo scenario potrebbe subire un ribaltone.

Bernardeschi vuole restare alla Juventus: niente Inter e Milan

Il suo accordo, come la Joya, termina il 30 giugno. L’esterno bianconero, però, avrebbe deciso di restare alla Juventus e, dunque, rinnovare, ignorando di fatto le avances di Inter e Milan – sulle tracce anche di Dybala -, entrambe interessate a lui. Di conseguenza la permanenza a Torino è possibile, a patto che Bernardeschi accetti di percepire cifre inferiori rispetto all’ingaggio attuale da 4 milioni di euro netti.