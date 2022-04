Simeone chiude con 30 milioni: Juve e Milan ko

Arriva l’offerta da 30 milioni che potrebbe convincere il club per la partenza del big: Simeone beffa sia Juventus che Milan

Il calciomercato estivo potrebbe vedere diversi big di Serie A cambiare squadra. Ovviamente saranno diverse le squadre che si sfideranno anche nella sessione per i trasferimenti per mettere a segno colpi importanti in vista della prossima stagione.

In particolare a sfidarsi da tempo per un centrocampista sarebbero Juventus e Milan, che avrebbero il mirino su un big della Lazio. Ma l’offerta dell’Atletico Madrid potrebbe convincere Lotito e beffare i due club italiani.

Luis Alberto verso l’Atletico Madrid: 30 milioni mettono ko Juventus e Milan

Luis Alberto è senza dubbio uno dei migliori talenti nella rosa della Lazio. Lo spagnolo dopo un periodo difficile di ambientamento col nuovo tecnico Maurizio Sarri, adesso è tornato a essere un top player fondamentale per i biancocelesti. A fine anno però potrebbe partire e sulle sue tracce ci sarebbero sia la Juventus che il Milan.

Attenzione però all’Atletico Madrid, perché dalla Spagna arrivano rumors che darebbero i ‘Colchoneros’ davanti a tutti. Un’offerta di 30 milioni potrebbe accontentare Lotito e portare Luis Alberto alla corte di Simeone