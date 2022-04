Guardiola le prova tutte: scambio e 40 milioni alla Juve

Pep Guardiola non si arrende e continua a tenere il mirino in casa Juventus: nuova offerta da 40 milioni più una contropartita

Oggi andrà in scena un match fondamentale per la corsa alla vetta della Premier League tra Manchester City e Liverpool. Le due squadre hanno solo un punto a dividerle e chi vincerà oggi potrà mettere un mattone importante per la vittoria finale.

Nel frattempo Guardiola pensa già alla prossima sessione estiva di calciomercato, nella quale sembrerebbe non voler mollare l’obiettivo nella Juventus. Nuova offerta da 40 milioni più un bomber per convincere i bianconeri a lasciar partire il big.

Juventus, Guardiola non molla Vlahovic: 40 milioni più Gabriel Jesus

Dusan Vlahovic risolve la pratica Cagliari per la Juventus con un gol che vale la vittoria per 1-2 e blinda il quarto posto. Nel frattempo il Manchester City continua a tenere il proprio mirino puntato proprio sul bomber serbo. Infatti Guardiola sembrerebbe volere a tutti i costi Vlahovic, e per averlo sarebbe pronto a presentare una nuova proposta alla Juventus.

Sul piatto verranno messi 40 milioni oltre al cartellino di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che è stato accostato anche i bianconeri nelle ultime sessioni di calciomercato. La Juventus però dopo l’investimento fatto non vorrebbe separarsi dal proprio bomber e dunque l’offerta verrebbe rifiutata.