Sarà divorzio a fine stagione: bomber low cost per il Milan

Un attaccante dirà addio al proprio club nel prossimo calciomercato, decisione presa: lo offrono al Milan, possibile trasferimento low cost

Milan tra corsa scudetto e calciomercato. I rossoneri continuano ad inseguire la conquista del principale trofeo Nazionale e, parallelamente alle questioni di campo, riflettono su come potenziare la rosa in vista della prossima estate. I rossoneri, in particolare, necessitano di almeno un intervento nel reparto offensivo.

Da chiarire il dubbio legato alla permanenza di Ibrahimovic, ma il ‘Diavolo’ comunque non potrà affidarsi un’altra stagione allo svedese e a Giroud. Manca una pedina che possa garantire un certo numero di gol, oltre che affidabilità dal punto di vista fisico. Sappiamo come Maldini e Massara si siano già portati parecchio avanti sul fronte Origi.

Calciomercato, offerto un bomber low cost al Milan

Attenzione, però, anche a Luuk de Jong. La punta, classe ’90, si trova attualmente in prestito al Barcellona, ma la sua avventura si è rivelata fin qui deludente perciò – a meno di clamorose sorprese – farà rientro a breve al Siviglia, club proprietario del suo cartellino. Il profilo in questione sarebbe stato offerto al Milan e si tratterebbe eventualmente di un’operazione sui 4-5 milioni di euro, visto la scadenza del contratto prevista per giugno 2023. Starà al Milan decidere se affondare il colpo o guardare altrove.