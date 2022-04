Sorpasso improvviso, Mourinho fa saltare il banco: Juve e Milan ko

Il talento a parametro zero sembrava destinato a Milan o Juventus. Mourinho, però, potrebbe diventare la chiave per il trasferimento

Tutta la Serie A sta monitorando attentamente il mercato dei futuri parametri zero. Tra questi, ce n’è uno della Premier League che pareva destinato a vestire la maglia o del Milan o della Juventus, ma l’interesse di Mourinho potrebbe risultare fondamentale per scombinare i piani.

Il giocatore in questione è Jesse Lingard. L’attaccante del Manchester United è pronto per una nuova esperienza, dato lo scarso minutaggio, e l’idea di mettersi in gioco in Italia lo stuzzica parecchio. Secondo il ‘Daily Mirror’ tra Milan e Juventus si sarebbe inserita la Roma, forte della voce di Mourinho che conosce bene il giocatore.

Il 29enne ha anche diverse offerte dalla Premier. Su tutte ci sono il Newcastle e soprattutto il West Ham, squadra con cui Lingard è rinato dopo un periodo buio. Con gli Hammers è riuscito anche a riconquistare l’Inghilterra grazie soprattutto ai 9 gol siglati nel solo girone di ritorno. La suggestione Italia, però, sembra essere particolarmente gradita, specie per i contatti con alcuni ex compagni.

Lingard, non solo Mourinho: anche Abraham e Smalling decisivi

Smalling è stato compagno di Lingard per alcuni anni allo United e pare abbia consigliato caldamente la Roma al giocatore. Discorso simile vale per il bomber giallorosso Tammy Abraham, che con il futuro parametro zero ha giocato diverse partite nella nazionale inglese.

Gli agganci diretti spesso possono giocare un ruolo decisivo in queste trattative. Milan e Juventus, quindi, sembrano ora partire leggermente indietro nella corsa che inizierà quest’estate per accaparrarsi Jesse Lingard. Poter acquistare un giocatore del suo livello a parametro zero sarà probabilmente un affare per la squadra che al termine riuscirà a spuntarla.