L’Atletico non molla il big di Serie A: spuntano altri due bomber

L’Atletico Madrid è a caccia di un nuovo numero nove e oltre al big di Serie A spuntano due nuovi bomber

L’Atletico Madrid sta vivendo un periodo complicato: in campionato è fuori dalla lotta per il titolo e in Champions League rischia di essere eliminato ai quarti di finale dopo la pessima figura in casa del Manchester City.

Anche il ‘Cholo’ Simeone ha ricevuto delle critiche ma la sua posizione non sembra in discussione. Il club spagnolo sta studiando le strategie di mercato per la prossima stagione e soprattutto in attacco sta seguendo da vicino diversi centravanti. Il nome caldo è sempre quello di Lautaro Martinez che da tempo è nella lista dei desideri di Simeone. Nonostante abbia rinnovato fino al 2026, il centravanti argentino è uno dei giovani attaccanti più ambiti in Europa, anche se certamente non sta vivendo la sua migliore stagione con l’Inter.

Non solo Lautaro, Nunez e Gabigol nomi caldi per l’Atletico

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, nella lista dell’Atletico Madrid adesso c’è anche il giovane attaccante uruguaiano Darwin Nunez. Protagonista anche nei quarti di finale di Champions con un gol contro il Liverpool, è sicuramente uno degli attaccanti giovani più talentuosi del panorama europeo. I numeri del classe ’99 in stagione col Benfica dicono: 31 gol in 36 partite stagionali.

Il sito spagnolo cita anche Gabigol come possibile obiettivo in attacco per l’Atletico. Il Flamengo, però, chiede 30 milioni di euro e al momento non è una primissima scelta per Simeone, non essendo un centravanti puro.