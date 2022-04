“Trattativa con Lukaku”: via libera per Milan e Juve

Il futuro di Romelu Lukaku è tutto da definire e spunta l’indiscrezione su una nuova trattativa: Juventus e Milan hanno il via libera

Periodo complicato per Romelu Lukaku al Chelsea. Anche domenica il bomber belga è stato escluso dai convocati di Tuchel, in teoria per un infortunio al tendine. Però l’attaccante ex Inter da gennaio sembrerebbe non essere più una prima scelta del tecnico, così in estate il suo futuro potrebbe tornare a essere in discussione.

Sulle sue tracce potrebbe tornare ad esserci proprio l’Inter, visto quanto conquistato insieme lo scorso anno. A beffare l’Inter però potrebbe essere il solito PSG. Secondo quanto riportato da ‘Butfootballclub.fr’ infatti, il club parigino avrebbe iniziato i contatti per prendere Lukaku. Il suo arrivo però aprirebbe le porte ad un altro addio, con Juventus e Milan pronte a esultare.

Lukaku al PSG libera Icardi: Juventus e Milan sull’argentino

Il PSG non si accontenta mai e anche nella prossima sessione di calciomercato estiva vorrebbe mettere a segno un colpo importante in attacco. Infatti i parigini sembrerebbero aver messo nel mirino Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea accostato nuovamente all’Inter.

L’arrivo del bomber belga a Parigi aprirebbe così le porte dell’addio a un altro attaccante del PSG, ovvero Mauro Icardi. L’argentino già adesso, con Messi, Mbappe e Neymar davanti, sta facendo fatica a ritagliarsi spazio. Con l’arrivo di Lukaku sarebbe destinato a partire. Così avrebbero via libera sia la Juventus che il Milan, che lo hanno nel mirino da diverso tempo e potrebbero finalmente affondare il colpo.