Terremoto PSG: cambia proprietà, big in fuga

Arriva una notizia clamorosa sul futuro del Paris Saint-Germain che cambia anche gli scenari di calciomercato in vista della sessione estiva

In casa Paris Saint-Germain arriva una notizia bomba e inaspettata, riportata durante la trasmissione spagnola ‘El Chiringuito TV’ sulla piattaforma Twitich.

Secondo quanto riportato dal giornalista Edu Aguirre, Qatar avrebbe deciso di vendere il Psg. Una notizia bomba lanciata dalla trasmissione spagnola che apre scenari complessi sul futuro del club parigino e delle sue stelle. Adesso non solo Kylian Mbappé potrebbe lasciare il club francese ma, data la situazione, il rinnovo potrebbe complicarsi anche per altri big che, naturalmente, hanno tante richieste sul mercato e potrebbero non rinnovare.

Il PSG cambia proprietà: Qatar vende il club parigino

Al Khelaifi passerà il testimone, la proprietà cambierà. Di conseguenza il mercato del Psg potrebbe riservare sorprese del tutto in aspettato da qui a pochi mesi. Uno scenario inatteso che ribalta le prospettive del calciomercato estivo ma anche il futuro del PSG che dovrà cercare di tenersi stretti i suoi campioni.