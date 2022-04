Il colpo che non ti aspetti dalla Serie A: Milan, Inter e Juve sfida per il bomber

Un attaccante low cost per le grandi storiche del calcio italiano. Questo campionato di Serie A sta offrendo tra conferme e sorprese diversi spunti, ed un bomber potrebbe essere giunto all’ultima grande chance della carriera

Inter e Milan danno vita insieme al Napoli ad una corsa scudetto entusiasmante fatta di colpi di scena e soprattutto tante frenate improvvise. Una situazione che a conti fatti ha favorito nuovamente anche la Juventus, quarta con 4 punti di ritardo dalla vetta occupata dai rossoneri. Proprio le tre grandi storiche del calcio italiano poi dovranno dare risposte importanti anche in sede di calciomercato al termine di questa stagione. Tutte e tre potrebbero essere accomunate da eventuali obiettivi in attacco. I bianconeri visto il flop di Kean e il riscatto tutto da disegnare di Morata hanno bisogno di acquistare un vice Vlahovic affidabile e a buon mercato. Caccia alla punta anche all’Inter, dove Sanchez è in uscita, Dzeko è avanti con l’età e Correa non ha convinto, mentre il Milan dipende molto dalle scelte di Ibrahimovic, al netto dell’affare Origi.

Tutte e tre potrebbero quindi andare a caccia di un’alternativa low cost nel ruolo di prima punta, che possa apportare gol e la giusta dose di esperienza a certi livelli. In questo senso l’occasione ghiotta potrebbe arrivare dalla stessa Serie A, che sta mettendo nuovamente in luce il talento di Marko Arnautovic.

Calciomercato, Arnautovic all’ultima grande chance della carriera: idea low cost per le big

Stagione certamente positiva quella di Marko Arnautovic, riportato in Italia dal Bologna dopo tanti anni spesi all’estero tra Germania, Inghilterra e Cina. I felsinei infatti hanno concesso all’austriaco una nuova chance in Serie A dopo la sua primissima avventura italiana ai tempi dell’Inter del Triplete da giovanissimo. In quel momento era ancora un ragazzo tutto da formare, oggi invece è un calciatore fatto e finito arrivato ampiamente alla sua maturità calcistica.

Talento, forza fisica, esperienza e soprattutto gol al servizio del Bologna che in questo campionato ha esultato 11 volte per le sue prodezze sotto porta. L’ultima doppietta contro la Sampdoria certifica un grande momento per Arnautovic che ha il contratto in scadenza 2023 e complessivamente, vista età e bagaglio alle spalle potrebbe rappresentare la giusta occasione low cost per molte. Milan, Inter e Juventus per motivi diversi cercano punte, e ad una manciata di milioni l’austriaco potrebbe anche essere una pista interessante sia per i club che per il ragazzo, che riceverebbe l’ultima grande occasione della carriera.