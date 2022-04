Scambio Juventus, può sbloccare il colpo in Serie A

Il possibile scambio della Juventus per il colpo in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

“A me ricorda Cuadrado. È un laterale offensivo, serve assist e segna. E può giocare quarto di difesa a destra, come nell’Argentina, o quinto di centrocampo come succede da noi. È da big”.

“La Juventus? Dell’interesse ho sentito anche io in giro e non sono stupito: con Molina non si sbaglia. Con la Juve abbiamo un ottimo rapporto, però ci sono altri club europei interessati. Mi aspetto una bella bagarre in estate. Ma non darei nulla per scontato: la famiglia Pozzo ha la forza economica per trattenere i suoi migliori giocatori, poi per politica societaria noi non incateniamo nessuno”. A ‘Tuttosport’, Pierpaolo Marino ha parlato così di Molina e dell’interessamento del club bianconero. Il Nazionale argentino è una delle grandi sorprese del campionato ed è finito anche sul taccuino della dirigenza della Juve, oltre che nel mirino di altre big di Serie A e non solo.

Calciomercato Juventus, il possibile scambio per Molina

Il club bianconero pensa anche al post Cuadrado e nell’intervista odierna Marino ha servito un assist perfetto alla Juve. I rapporti con l’Udinese sono ottimi, come ammesso dal dirigente della società friulana, e per arrivare a Molina Cherubini potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Luca Pellegrini. La valutazione dell’Udinese si aggira già intorno ai 25-30 milioni di euro, mentre Pellegrini è valutato 10-15 milioni. La Juventus lavora sottotraccia anche per il Nazionale argentino. Staremo a vedere.