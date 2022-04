Altro che Psg, clamoroso ritorno per Conte

Per Antonio Conte il futuro potrebbe essere lontano dal Tottenham: il Psg pronto all’assalto ma si profila un clamoroso ritorno

Il Tottenham di Antonio Conte è in piena bagarre per un piazzamento in Champions. Gli Spurs sono attualmente quarti in classifica, in lotta soprattutto con l’Arsenal per l’ultimo posto che consentirebbe la partecipazione alla prossima edizione della principale competizione europea per club.

Un obiettivo da non fallire per poter continuare con l’ambizioso progetto che il tecnico salentino ha sposato lo scorso autunno. Un progetto che potrebbe però terminare anche in anticipo. Le dichiarazioni pronunciate da Conte nei mesi scorsi sono state chiare e, nonostante gli ultimi risultati, non sono definitivamente accantonate. L’allenatore italiano vuole chiarezza e soprattutto investimenti per costruire una squadra in grado di vincere, altrimenti è pronto a fare un passo indietro. Un passo indietro che potrebbe anche rappresentare un passo avanti per lui. Il Paris Saint-Germain, infatti, lo ha messo tra i possibili sostituti di Pochettino. Se Zidane è l’obiettivo principale, Conte è subito dietro per la sua capacità di vincere. Psg ma non solo, perché potrebbe esserci anche un clamoroso ritorno.

Calciomercato, Conte alla Juventus: il clamoroso indizio sul ritorno

Antonio Conte ancora una volta sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. E’ questa l’ipotesi che emerge andando ad osservare le quote Sisal sul futuro dell’allenatore salentino. Se il suo approdo alla guida del Psg entro il prossimo 31 agosto è quotato a 7,5, il ritorno in bianconero ha una quota più bassa e paga cinque volte la posta.

Un semplice indizio su quel che è la considerazione dei bookmakers rispetto alla destinazione futura di Conte. Più Juventus che Psg quindi, con il Tottenham sempre sullo sfondo. Al momento la posizione di Allegri sembra salda con la Champions quasi blindata e quella speranzella scudetto che è tornata visto i passi falsi di chi è davanti ai bianconeri. Difficile immaginare a fine stagione un ribaltone sulla panchina della Juventus e ancora di più un ritorno di Conte a Torino. Come si dice sempre però, nel calcio – e soprattutto nel calciomercato – niente è impossibile. C’è da scommetterci…