Champions, decide re Benzema: passa il Real | Il Villarreal fa la storia

Partita incredibile al Bernabeu, il Chelsea vince 2-3 ma passa il Real Madrid grazie al gol di Benzema: impresa Villarreal contro il Bayern

La Champions non è una competizione come tutte le altre e anche stasera lo ha pienamente dimostrato. Partita incredibile e ricca di colpi di scena quella tra Real Madrid e Chelsea nella meravigliosa cornice del Santiago Bernabeu.

Gli spagnoli per gran parte del tempo non si sono dimostrati all’altezza del prestigioso impegno, andando molto vicini a subire una clamorosa rimonta. Mason Mount sblocca il risultato al minuto 15 del primo tempo con un gran tiro a giro. Nella ripresa Rudiger di testa, su un calcio d’angolo, scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori e firma il raddoppio. I ‘Blues’ continuano a spingere e agguntano il tris con l’ex Marcos Alonso, ma l’arbitro decide di annullare tutto, tramite l’ausilio del Var, per via di un tocco di mano dell’esterno spagnolo. La rete arriva comunque dai piedi di Timo Werner, ma poco dopo Modric fa l’alieno e fornisce un assist da manuale del calcio a Rodrygo, che batte Mendy e rimette tutto in equilibrio.

Champions, Real Madrid-Chelsea 2-3 e Bayern Monaco-Villarreal 1-1: i tabellini

Ai supplementari (minuto 96) ci pensa ancora una volta Benzema. Karim the dream ci mette di nuovo lo zampino e permette ai ‘Blancos’ di Ancelotti di passare in semifinale, al termine di una fantastica sfida. Ancora più sorprendente di sicuro, invece, quanto accaduto all’Allianz Arena. Il Villarreal fa la storia grazie a Chukwueze, che all’88esimo risponde a Lewandowski e, dopo aver steso la Juventus agli ottavi, elimina pure il Bayern Monaco. Davvero pazzesco.

Real Madrid-Chelsea 2-3 (d.t.s.): 15′ Mount (C), 51′ Rudiger (C), 75′ Werner (C), 80′ Rodrygo (RM), 96′ Benzema (RM)

Bayern Monaco-Villarreal 1-1: 52′ Lewandowski (BM), 88′ Chukwueze (V)