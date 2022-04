Giudice Sportivo, Juric salta la Lazio: multa per la Juventus

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32esima giornata di Serie A: squalificato Juric insieme a tre calciatori, multa per la Juventus

Venerdì 15 aprile (ore 19:00) prenderà il via la trentatreesima giornata di Serie A. Ad aprire le danze Spezia-Inter, alla quale seguirà Milan-Genoa. Insomma, il turno darà da subito indicazioni molto importanti in ottica lotta scudetto. Nel frattempo, il Giudice Sportivo ha comunicato ufficialmente le squalifiche in vista del prossimo weekend di campionato.

Sono soltanto tre i calciatori fermati per un turno in questa occasione. Parliamo, in particolare, di Muldur del Sassuolo, Ampadu del Venezia e Zurkowski dell’Empoli. Le pedine in questione erano diffidate e hanno ricevuto un’ammonizione da parte dell’arbitro nei rispettivi match. Squalificato anche Ivan Juric (pure lui ammonito durante la sfida col Milan), che dunque salterà il delicato faccia a faccia all’Olimpico contro la Lazio di Sarri.

Il Giudice Sportivo, inoltre, ha punito la Juventus con una multa di 2mila euro. Il motivo è da ricondurre all’esposizione di uno striscione accompagnato da cori offensivi nei confronti delle istituzioni internazionali del calcio. La stessa cifra la dovrà versare l’Udinese. Ammenda anche per il Venezia da 1000 euro e da 2mila euro per Zappacosta dell’Atalanta, quest’ultima per aver simulato un fallo da rigore in area.