Ibrahimovic si ferma ancora: ecco quanto starà fuori

L’infortunio accusato da Zlatan Ibrahimovic lo costringerà a stare ancora lontano dai campi: ecco quante gare salterà il campione del Milan

Ora arriva il Genoa e non si può più sbagliare. Il Milan deve archiviare in fretta gli scialbi e deludenti pareggi contro Bologna e Torino, tornando immediatamente a conquistare i tre punti. Vietato sottovalutare il prossimo avversario, visti i precedenti con squadre sulla carta più che fattibile.

Lo lotta scudetto resta apertissima, ma la preoccupazione nell’ambiente rossonero si fa sentire. Serve un netto cambio di marcia soprattutto in zona gol per affrontare al meglio il rush finale. Giroud e compagni sono mancati parecchio ultimamente sotto questo aspetto, con evidenti difficoltà dal punto di vista della qualità e della precisione dalla trequarti in poi. Insomma, una bella grana da risolvere per mister Pioli, che deve fare i conti anche con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dato forfait alla vigilia della sfida coi ‘Granata’ di Juric a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro.

Ibrahimovic salta il Genoa: tornano in gruppo Bennacer, Rebic e Castillejo

L’infortunio in questione terrà l’attaccante ex PSG e United lontano dai campi per una decina di giorni. Dunque salterà anche il prossimo match col ‘Grifone’, in programma venerdì 15 alle ore 21:00, e dovrà rimanere a Milanello a svolgere terapie. Ci sono, però, pure buone notizie. Non è in dubbio la presenza di Ante Rebic, Samu Castillejo e Ismael Bennacer. I primi due, nell’allenamento andata in scena oggi, hanno preso parte interamente alla seduta in gruppo. Il centrocampista algerino, insieme a Romagnoli, ha svolto lavoro personalizzato, ma a breve dovrebbe riunirsi al resto della squadra.