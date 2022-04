Sogno Juventus, il sostituto di Dybala dal Bayern Monaco

La Juventus a caccia del sostituto di Paulo Dybala, tra piste concrete e sogni di mercato. La possibile occasione dal Bayern Monaco

Senza coppe europee, anche la Juventus di Massimiliano Allegri può usufruire di un’altra settimana di lavoro in vista del prossimo turno di campionato. I bianconeri torneranno in campo sabato, all’Allianz Stadium, contro il Bologna.

Sarà una delle ultime partite casalinghe di Paulo Dybala con la maglia bianconera: il numero 10 saluterà a parametro zero a fine stagione e fa già gola a Inter e Milan. Contestualmente, la dirigenza della Juve è già al lavoro per il post Dybala. Tra piste più concrete, come Raspadori e Zaniolo, e grandi sogni come Salah. Ma non solo. Una ghiottissima occasione potrebbe infatti presentarsi in casa Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, occhi su Sane

Una possibile occasione potrebbe essere rappresentata da Leroy Sane. L’ex Manchester City ha recentemente avuto un battibecco con Julian Nagelsmann per via di una sostituzione maldigerita. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il club bavarese si sarebbe stancato degli atteggiamenti del tedesco, motivo per cui non lo riterrebbe più incedibile nonostante un contratto fino al 2025. Non è dunque da escludere che il Bayern possa decidere di lasciar partire l’esterno di fronte ad una cifra di circa 70 milioni di euro. Alla finestra potrebbe fiondarsi anche la Juventus. Tuttavia, alla luce dell’elevatissima richiesta, la società tedesca potrebbe chiedere in cambio il cartellino di de Ligt. Come noto, c’è anche il Bayern sulle tracce del gioiello bianconero.