Nome nuovo, colpo Juventus in Premier League

La Juventus di Massimiliano Allegri cerca rinforzi a centrocampo. Nome nuovo in Premier League: tutti i dettagli

“Durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno”. Lo ha comunicato la Juventus al termine dell’allenamento odierno verso la sfida al Bologna.

Massimiliano Allegri perde così un’altra centrocampista in vista dell’importante partita di sabato, che permetterebbe ai bianconeri di consolidare il quarto posto in classifica con la Roma impegnata sul campo del Napoli di Spalletti. Il tecnico deve già fare a meno di Locatelli, che ne avrà per diverse settimane, e del lungodegente McKennie. Nuovi stop per infortunio che arrivano in un reparto già in discussione e con le porte girevoli in vista del calciomercato estivo. Come noto, infatti, la dirigenza della Juve cerca rinforzi soprattutto a centrocampo dopo il grande investimento fatto per Vlahovic. Sono già numerosi i nomi accostati ai bianconeri, da Frattesi e Renato Sanches ai sogni Pogba e Milinkovic. Una nuova pista potrebbe invece portare in Premier League.

Calciomercato Juventus, il nome nuovo in Premier League

Si sta mettendo in mostra con la maglia del West Ham Thomas Soucek, classe 1995 già capitano della Repubblica Ceca. Il centrocampista sta vivendo la sua migliore stagione in carriera, arricchita anche da 5 gol, e a 27 anni potrebbe tentare il salto in una big. Tuttavia, con un contratto in scadenza nel 2024, il club londinese lo valuta almeno 30-35 milioni di euro. Soucek combina una buona tecnica con una grande gamba e tempi di inserimento, oltre alla fisicità richiesta dal campionato inglese, e potrebbe sicuramente fare al caso di Massimiliano Allegri. Nome nuovo, dunque, per il centrocampo della Juventus.