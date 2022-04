La Juventus trema, altre due opzioni per il futuro di Rudiger

La Juventus continua a tenere d’occhio la situazione legata al futuro di Antonio Rudiger, difensore in scadenza col Chelsea: ma non è la sola

Il Chelsea stava per compiere una storica impresa in casa del Real Madrid. Gli uomini di Tuchel dopo aver perso per 1-3 l’andata a Londra, in Spagna sono riusciti a portarsi avanti per 0-3. Poi prima Rodrygo e nei tempi supplementari Benzema, hanno permesso ai ‘Blancos’ di superare il turno ai danni dei ‘Blues’.

Grande protagonista del match è stato Antonio Rudiger, andando anche in gol. Il difensore tedesco però ancora deve decidere cosa fare a fine stagione, quando il suo contratto con il Chelsea scadrà. Sulle sue tracce continua a esserci la Juventus, che sembrava essere la squadra in pole position. Ma ci sarebbero altri due scenari che spaventano i bianconeri.

Rudiger, nel futuro non solo la Juventus: dal Barcellona al possibile rinnovo

Antonio Rudiger continua a dimostrare le sue qualità sia in Inghilterra che in ambito europeo. A giugno il difensore tedesco potrebbe liberarsi a parametro zero dal Chelsea e la Juventus vorrebbe approfittarne per mettere a segno un colpo importante per la propria retroguardia, ma non sarebbero i soli.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, per il suo futuro ci sarebbero altre due opzioni. La prima sarebbe il rinnovo con il Chelsea, scenario non da sottovalutare nonostante il cambio di proprietà e l’addio di Abramovich. La seconda invece porterebbe al Barcellona, che però per problemi di ingaggio sembrerebbe aver rinunciato al difensore tedesco, ma potrebbe solamente essere una tattica. Dunque la Juventus può continuare a sperare, ma certamente non sarà facile acquistare Rudiger.