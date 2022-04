Il piano B del Milan: scelta l’alternativa a Berardi

Il primo nome sulla lista del Milan è quello di Domenico Berardi, ma la società rossonera è al lavoro per nuove idee suggestive in vista del futuro

Un’altra stagione da incorniciare per Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, protagonista ancora una volta in Serie A con gol ed assist importanti. Il suo profilo sarebbe finito nel mirino del Milan che vorrebbe regalare un nuovo colpo in attacco a Stefano Pioli.

Se non dovesse esserci così l’accordo per Berardi, come svelato dal portale spagnolo TodoFichajes, il Milan punterebbe tutto su Noa Lang come piano B. Con la maglia del Club Bruges si è messo in mostra il calciatore olandese essendo così protagonista anche in Champions League. Ora all’età di 21 anni è arrivato il suo momento per fare il salto in avanti per la sua carriera.

Ci sarebbero stati già contatti con il club belga con la sua valutazione che si aggira intorno ai 24 milioni di euro: il Milan vorrebbe abbassare quella cifra con un accordo previsto anche con un prestito più l’opzione di riscatto in vista del futuro.

Calciomercato Milan, Noa Lang per il futuro

Il giovane attaccante olandese del Club Bruges ha il contratto in scadenza nel giugno 2025: finora ha messo a segno 9 gol complessivamente conditi da tre assist vincenti. Un giocatore dal futuro roseo con Paolo Maldini sempre alla ricerca di giovani talenti per il futuro. In caso di mancato arrivo di Berardi, ecco il possibile colpo di mercato per il Milan per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli.