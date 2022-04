Il Milan sorride: la cessione finanzia il mercato

La cessione di un ex Milan può giovare molto per le casse rossonere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato

Tra i giocatori portati nelle stagioni di Leonardo, Paquetà è stato uno dei più discussi. Titolare inamovibile con Gattuso, poi progressivamente scomparso tra Giampaolo e Pioli, il brasiliano ha mostrato un grande talento, forse ancora un po’ grezzo per essere dominante in Serie A.

Alla fine è arrivata una cessione in Francia, nello specifico al Lione. In Ligue-1, però, Paquetà è rinato e in questa stagione ha messo a referto numeri importanti. I 7 gol e 5 assist in campionato hanno destato le attenzioni della Premier League per il classe ’97.

Tra le squadre interessate ci sono l’Arsenal di Arteta e il solito Newcastle, stando al quotidiano britannico ‘Chronicle’. Due club che puntano alle posizioni nobili della classifica e in cui Paquetà può fare il definitivo salto di qualità. L’eventuale trasferimento, inoltre, farebbe felice anche il Milan.

Cessione Paquetà, c’è la percentuale sulla rivendita

Per Paquetà si parla di cifre monstre. Il Lione chiede alle pretendenti circa 70 milioni di euro, soldi che però il campionato inglese si può permettere con più facilità. Il Milan, come detto, può giovare parecchio di questi numeri, poichè si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del brasiliano tra il 15 e il 20% al momento della cessione.

Con un introito del genere, Maldini potrebbe avere un supplemento aggiuntivo sul budget di mercato, potendo investire con più libertà sugli obiettivi. La società vuole garantire a Pioli una rosa di più alto livello per poter puntare al massimo su tutti i fronti e in generale per proseguire a crescita iniziata qualche stagione fa.

L’entrata economica garantita da Paquetà sarebbe una sorpresa che di certo farebbe felici le casse rossonere. Non resta che attendere il calciomercato estivo per vederese le suggestioni sul brasiliano si trasformeranno in veri e propri affari.