Il futuro di Skriniar è in bilico e la Juventus pensa al colpaccio

Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe finire nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata padrona del suo destino nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, se dovessero vincere tutte le partite da qui al termine della stagione, sarebbero ufficialmente campioni d’Italia per la seconda volta consecutiva.

Quest’ipotesi però, considerando il calendario e il ruolino di marcia della Beneamata, non sembra molto probabile e il destino della vittoria finale è ancora tutto da scrivere. La prossima sfida dell’Inter sarà domani sera, in trasferta, contro lo Spezia di Thiago Motta per quella che sarà una gara delicatissima per entrambe le squadre. Inzaghi potrà contare sulla rosa al completo, visto il rientro di Lautaro Martinez dalla squalifica, e in difesa continuerà a fare affidamento su una colonna dell’Inter ormai da diverse stagioni. Stiamo parlando di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco arrivato nell’estate di calciomercato del 2017. Il gigante nerazzurro è ormai una bandiera per la tifoseria, ma ci sono delle questioni da risolvere. La prima è senza dubbio quella contrattuale, con Skriniar che è infatti in scadenza nel 2023 e il rinnovo non sembra ancora all’ordine del giorno per la dirigenza meneghina che è anche al lavoro per la permanenza in nerazzurro di Stefan de Vrij.

Il difensore centrale slovacco però, anche in questa stagione si è dimostrato un vero e proprio top player, tanto da attirare le mire di diverse grandi società del calcio europeo e attenzione anche alla Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di forze fresche in difesa per attuare una vera e propria rivoluzione generazionale, soprattutto se de Vrij dovesse restare all’Inter.

Calciomercato Inter, Skriniar in scadenza nel 2023: occhio alla Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe insidiare proprio l’Inter avanzando ai nerazzurri una proposta per Skriniar, valutato almeno 40 milioni di euro. Restano però molti i problemi che andrebbero a complicare la trattativa. Il primo è ovviamente legato dalla rivalità sportiva delle due squadre, ma occhio anche alle preferenze del giocatore che, in caso di addio, sembrerebbe più propenso a scegliere l’ipotesi estero.