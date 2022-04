Decisione presa, vuole solo la Juventus: Allegri può esultare

Ormai idee chiare per l’attaccante, la Juventus può finalmente esultare: nonostante gli interessi vorrebbe solamente i bianconeri

Blindare la qualificazione in Champions League e riuscire a conquistare almeno la Coppa Italia, questi gli obiettivi della Juventus per questo finale di stagione. La società nel frattempo può iniziare a guardare alla prossima sessione estiva di calciomercato, dove ovviamente serviranno diversi rinforzi per tornare grandi in Italia e in Europa.

Oltre ai nuovi innesti però, sarà importante riuscire a confermare i membri importanti della rosa di Massimiliano Allegri. Uno dei giocatori il cui futuro sembrerebbe ancora in bilico avrebbe preso una decisione molto importante per l’estate. Allegri e la Juventus possono finalmente esultare.

Juventus, Morata ha deciso: vuole solamente i bianconeri

Il futuro di Alvaro Morata ancora è un punto interrogativo. L’attaccante spagnolo infatti è in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid, e a fine stagione i bianconeri dovranno decidere se pagare il riscatto e trattenerlo oppure lasciare che torni in Spagna, dove però sembrerebbe non esserci più spazio per lui. Nel frattempo sulle sue tracce si inserisce anche l’Arsenal, alla ricerca di un erede di Lacazette, che andrà in scadenza di contratto.

Lo spagnolo però per il suo futuro sembrerebbe avere le idee chiare ormai. Infatti la sua volontà sembrerebbe essere quella di rimanere alla Juventus, rifiutando anche le avance del club inglese. Dunque un motivo in più per la Juventus per procedere al suo riscatto, con Allegri che potrà finalmente esultare poiché potrebbe avere con sé un attaccante che si è rivelato molto importante per lo scacchiere bianconero.