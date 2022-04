Lukaku annuncia il proprio futuro: “Finirò la carriera lì”

Romelu Lukaku non vive un ottimo momento con il Chelsea, ma per il suo futuro avrebbe già le idee chiare: annuncio sulla destinazione

Una separazione non semplice da digerire per i nerazzurri quella tra Romelu Lukaku e l’Inter. L’estate scorsa infatti il bomber belga ha lasciato la squadra interista per trasferirsi al Chelsea, ma il suo amore per i colori nerazzurri sembrerebbe non essere mai sfumato, come dichiarato negli scorsi mesi proprio dall’attaccante.

Nel frattempo il bomber belga non sta vivendo un buon momento nei ‘Blues’, visto che Tuchel lo ha spesso escluso da partite importanti lasciandolo solamente in panchina. Così il futuro torna a essere in bilico per Lukaku, che però sembrerebbe avere già le idee molto chiare sul club dove gli piacerebbe finire la propria carriera.

Lukaku è sicuro, ha già deciso il futuro: “Chiuderò la carriera all’Anderlecht”

Da protagonista nell’Inter campione d’Italia a riserva nel Chelsea, le cose per Romelu Lukaku non stanno andando per il meglio in questo periodo. Proprio questa situazione nei ‘Blues’ potrebbe portarlo a partire in estate, con l’Inter che rimane vigile su un suo possibile ritorno.

Nel frattempo il bomber belga sembrerebbe avere più che chiaro quale sarà la destinazione per chiudere la carriera quando arriverà il momento. Infatti in un intervista alla Fifa ha svelato: “Finirò nel club dove tutto è iniziato per me. L’Anderlecht è sempre stato il mio club. Sono sempre stato un loro tifoso e quando mi hanno preso, il sogno si è avverato. È la mia casa e lì mi sento molto amato”. Dunque futuro programmato per Lukaku, che però per quello imminente deve ancora capire cosa fare.