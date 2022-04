Nkunku elimina l’Atalanta: Lipsia in semifinale di Europa League

L’Atalanta di Gasperini viene eliminata anche dall’Europa League: in semifinale ci va il Lipsia grazie alla doppietta di Christopher Nkunku

Un’altro verdetto amaro per il calcio italiano, l’ennesimo. Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Villarreal (autore di un’impresa storica appena due giorni fa ai danni del Bayern Monaco), si interrompe anche la corsa dell’Atalanta in Europa League.

I bergamaschi alzano bandiera bianca contro il Lipsia. L’incontro andato in scena al Gewiss Stadium, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, se lo aggiudicano i tedeschi con un netto risultato di 0-2, che si aggiunge all’1-1 dell’andata in Germania.