Asse Juve-Barcellona, via libera per il big: c’è anche il Milan

Il Barcellona decide sull’attaccante e da il via libera alla Juventus per un big

I destini di Juventus e Barcellona potrebbero incrociarsi nuovamente nel prossimo mercato estivo. Al centro c’è ancora Alvaro Morata che a fine stagione scoprirà il suo futuro.

Lo spagnolo continua ad essere di proprietà dell’Atletico Madrid ma la Juventus vorrebbe trattenerlo anche la prossima stagione. Anche il Barcellona si è avvicinato molto a Morata a gennaio ma adesso sembra aver cambiato i suoi piani.

Secondo quanto riportato dal giornalista Toni Juanmartì, il Barcellona avrebbe deciso di confermare Pierre-Emerick Aubameyang, arrivato a gennaio dall’Arsenal. L’attaccante gaboniano ha realizzato 10 gol con i blaugrana fino a questo momento tra Liga ed Europa League e sembra aver convinto la società. Di conseguenza il Barcellona avrebbe deciso di liberare Memphis Depay.

Depay conteso da Juventus e Milan

L’attaccante olandese era arrivato in Catalogna per fare la differenza ma, nonostante i dieci gol in campionato, non ha mai convinto Xavi fino in fondo. Dopo appena sei mesi dal suo arrivo al Barcellona per Depay potrebbe essere già tempo di cambiare maglia e il via libera dei blaugrana aprirebbe la strada a Juventus e Milan. Entrambi i club sono pronti a contenderselo ma il futuro di Morata potrebbe influire sulla scelta della Juve.