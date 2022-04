La Juventus lo fa ancora una volta: arriva a sorpresa dalla Fiorentina

La Juventus guarda ancora una volta in casa Fiorentina: dopo Vlahovic, possibile colpo a sorpresa con lo scambio

Da Firenze a Torino il traffico è sempre molto intenso. Da Baggio arrivando a Vlahovic, tanto per non andare troppo indietro con gli anni, sono numerosi i calciatori che dalla Fiorentina sono passati a vestire la maglia della Juventus.

Soltanto restando agli ultimi anni vengono in mente tre affari importanti: Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Una lista che ora potrebbe ulteriormente arricchirsi perché i bianconeri hanno messo nuovamente gli occhi su un calciatore della Viola. La formazione di Italiano sta facendo molto bene quest’anno, può essere considerata la rivelazione del campionato: attualmente settima in classifica, la Fiorentina è in piena lotta per un piazzamento europeo ed è ancora in corsa in coppa Italia dove la settimana prossima ci sarà il ritorno proprio con la Juventus. L’occasione da parte dei bianconeri di osservare nuovamente da vicino un calciatore che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, occhi sulla Fiorentina: nuova idea per Allegri

La Juventus ha bisogno di rinforzare la retroguardia per la prossima stagione e dalla Fiorentina può arrivare il nome giusto. Non Milenkovic, pure accostato a più riprese ai bianconeri, ma Igor. L’ex Spal, 24 anni, si sta imponendo come uno dei difensori più affidabili del nostro campionato. Di piede mancino, sarebbe l’ideale visto il possibile addio di Chiellini.

Il suo nome piace anche all’Inter, con Marotta che lo segue da tempo, ma ora la Juventus potrebbe farsi avanti. Per convincere Commisso servirebbe una proposta da 15 milioni di euro, la valutazione del brasiliano secondo la società viola. Per abbassare l’esborso economico i bianconeri potrebbero inserire nell’affare Rugani, valutato intorno ai dieci milioni di euro. Un affare tutto da impostare ma che potrebbe garantire ad Allegri un difensore affidabile e pronto all’uso, andando ad arricchire così un reparto che il prossimo anno potrebbe vedere diverse facce nuove. Ci sarà anche Igor tra queste?